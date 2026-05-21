55 sürücü alkollü yakalandı

KKTC'de 11–17 Mayıs tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde 67 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 31 kişi yaralandı. Rapor yazılan sürücülerden 55'inin alkollü araç kullanma suçu işlediği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre; söz konusu dönemde meydana gelen kazaların 23’ü yaralanmayla, 44’ü ise hasarla sonuçlandı. Kazalar nedeniyle oluşan toplam maddi hasarın 4 milyon 125 bin TL olduğu bildirildi.

Kazaların nedenlerine bakıldığında, 23 kaza ile süratli araç kullanmanın ilk sırada yer aldığı belirtildi. Bunu 19 kaza ile kavşakta durmamak, 10 kaza ile yakın takip, 9 kaza ile dikkatsiz sürüş ve 6 kaza ile diğer etkenler izledi.

Bölgelere göre dağılımda ise en fazla kaza 25 olayla Lefkoşa’da meydana geldi. Girne’de 19, Gazimağusa’da 12, İskele’de 6 ve Güzelyurt’ta 5 trafik kazası kayıtlara geçti.

Aynı hafta içerisinde ülke genelinde geniş kapsamlı trafik denetimleri de gerçekleştirildi. Denetimlerde 16 bin 996 araç sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 2 bin 869 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında 349 araç trafikten men edilirken, 15 sürücünün ise tutuklandığı açıklandı.

Rapora göre, en sık tespit edilen trafik ihlalleri arasında 1125 süratli araç kullanma vakası ilk sırada yer aldı. Bunu 281 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 128 muayenesiz araç kullanma, 110 trafik levha ve işaretlerine uymama, 92 sigortasız araç kullanma ve 75 emniyet kemeri takmama ihlali takip etti.

Ayrıca 55 alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 53 cam filmi ihlali, 44 dikkatsiz sürüş, 29 ışık kurallarına uymama, 28 sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 24 tehlikeli sürüş, 19 ehliyetsiz araç kullanma, 9 trafik ışıklarına uymama, 9 izinsiz yolcu taşıma, 9 motosiklette koruyucu başlık kullanmama ve 779 diğer trafik suçu da rapor edildi.

