6 sürücü tutuklandı

KKTC'de 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde 62 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 29 kişi yaralandı. Kazalar sonucunda toplam 2 milyon 90 bin 500 TL maddi hasar oluştu. Denetimlerde trafik suçları işlediği belirlenen 2 bin 798 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 342 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yayımlanan haftalık trafik raporuna göre; meydana gelen kazaların 23'ü yaralanmayla, 39'u ise maddi hasarla sonuçlandı.

Rapora göre kazaların başlıca nedenini 23 kaza ile süratli araç kullanımı oluşturdu. Bunu 16 kazayla kavşakta durmamak, 11 kazayla dikkatsiz sürüş, 7 kazayla yakın takip ve 5 kazayla diğer etkenler izledi.

İlçelere göre değerlendirildiğinde en fazla trafik kazası 25 olayla Girne'de meydana geldi. Girne'yi 17 kazayla Lefkoşa, 11 kazayla Gazimağusa, 7 kazayla İskele ve 2 kazayla Güzelyurt takip etti.

Aynı dönemde ülke genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 17 bin 386 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli trafik suçları işlediği belirlenen 2 bin 798 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında 342 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü de tutuklandı.

En fazla tespit edilen trafik suçu 918 sürücüyle süratli araç kullanmak oldu. Bunu 791 diğer trafik suçu, 283 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 172 sürüş sırasında cep telefonu kullanmak, 120 muayenesiz araç kullanmak, 100 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 84 emniyet kemeri takmamak, 77 sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ve 73 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak izledi.

Polis ayrıca 33 sürücüyü dikkatsiz sürüşten, 30 sürücüyü tehlikeli sürüşten, 25 sürücüyü görüşü engelleyici cam filmi kullanmaktan, 21 sürücüyü ışık kurallarına uymamaktan, 16 sürücüyü sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan, 16 sürücüyü özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmaktan, 14 sürücüyü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan, 13 sürücüyü trafik ışıklarına uymamaktan ve 12 sürücüyü yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmaktan rapor etti.

