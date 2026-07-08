Küresel operasyon

Europol, Interpol ve Frontex'in desteğiyle, aralarında Güney Kıbrıs'ın da bulunduğu 59 ülkede insan ticareti suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Beş kıtada gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon kapsamında bin 24 şüpheli tutuklanırken, 2 bin 70 olası insan ticareti mağduru tespit edildi. Operasyonun özellikle cinsel sömürü, zorla çalıştırma, suç işlemeye zorlama ve dilendirme amacıyla gerçekleştirilen insan ticareti faaliyetlerini hedef aldığı belirtildi.

8-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon, uluslararası kolluk kuvvetlerinin koordinasyonuyla yürütüldü. Güney Kıbrıs polisinden yapılan açıklamaya göre operasyona Europol, Interpol ve Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex destek verirken, 59 ülkeden polis teşkilatları, sınır güvenliği birimleri ve diğer yetkili makamlar ortak çalışma yürüttü.

Yetkililer, operasyon süresince yaklaşık 15 bin kolluk görevlisinin görev yaptığını, havaalanları, limanlar, kara sınır kapıları, eğlence mekanları, masaj salonları, oteller, iş yerleri ve insan ticareti riski taşıyan çok sayıda noktada denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyon boyunca binlerce kişi ve araç kontrol edilirken, çok sayıda belge ve dijital materyal de incelendi.

162 çocuk var

Operasyon sonucunda bin 24 şüpheli gözaltına alınırken, insan ticareti mağduru olduğu değerlendirilen 2 bin 70 kişi belirlendi. Tespit edilen mağdurların bin 908'inin yetişkin, 162'sinin ise çocuk olduğu açıklandı. Yetkililer, çocuk mağdurların yüzde 86,4'ünün cinsel sömürü amacıyla insan ticaretine maruz bırakıldığını belirterek, çocukların korunmasının uluslararası operasyonun öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Açıklamada, tespit edilen mağdurların 45 farklı ülke vatandaşı olduğu ifade edildi. En fazla mağdurun Kolombiya, Arjantin, Venezuela, Nepal ve Moldova uyruklu kişilerden oluştuğu belirtilirken, suç şebekelerinin özellikle ekonomik sıkıntı içindeki kişileri hedef aldığı kaydedildi.

Yetkililer, operasyon kapsamında tutuklanan şüphelilerin büyük bölümünün Romanya, Ukrayna, Kolombiya ve Çin vatandaşı olduğunu açıkladı. Soruşturmalar sırasında insan ticareti faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para, ateşli silahlar, uyuşturucu maddeler, sahte kimlik ve seyahat belgeleri ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda mağdurların yalnızca cinsel sömürü amacıyla değil, zorla çalıştırma, suç işletme ve dilendirme amacıyla da istismar edildiği tespit edildi. Kolluk kuvvetleri, organize suç örgütlerinin mağdurları borçlandırma, tehdit, şiddet ve psikolojik baskı yöntemleriyle kontrol altında tuttuğunu belirtti.

Güney Kıbrıs polisi, operasyonun uluslararası bilgi paylaşımı ve kurumlar arası iş birliğinin insan ticaretiyle mücadelede ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Yetkililer, operasyon kapsamında elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda çok sayıda yeni soruşturmanın başlatıldığını, bazı ülkelerde ise yeni gözaltı ve tutuklamaların beklendiğini açıkladı.

Uluslararası kolluk kuvvetleri, insan ticaretiyle mücadele kapsamında sınır aşan operasyonların ve bilgi paylaşımının önümüzdeki dönemde de artırılarak sürdürüleceğini bildirdi.