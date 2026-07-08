Yargısı ileride

Trafikte bir sürücüyü takip ederek küfür ettiği, tabanca doğrultup "Seni vururum ha" diyerek tehditte bulunduğu iddia edilen Y.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının olayda silah görünümlü çakmak kullandığı açıklanırken, tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verirken, soruşturmayı yapan polis mahkemede detayları aktardı.

Polis, 2 Temmuz tarihinde saat 22.00 raddelerinde Kuzey Çevre Yolu üzerinde ND 414 plakalı Suzuki Alto marka aracın sürücüsü olan Y.K.'nin Y.D. yönetimindeki AB 024 E plakalı Mercedes marka aracı yakın mesafeden takip ettiğini söyledi.

Polis, zanlının Alayköy Çemberi’nden Lefkoşa istikametine dönüldüğü sırada aracının camını açarak yolun solunda seyreden Y.D.’ye hitaben küfür içerikli sözler söylemek suretiyle İtale-i Lisan suçunu işlediğini anlattı. Polis, zanlının bir süre daha aracıyla ilerledikten sonra araç içerisinden Y.D.’ye tabanca doğrultarak "Seni vururum ha" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru; olayın 3 Temmuz tarihinde bildirildiğini, aynı gün tespit edilen zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada, şoför koltuğunun alt kısmında tabanca görünümlü bir çakmak tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini ifade etti. Polis memuru; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde incelemeye gönderilen silahla ilgili rapor temin edildiğini, raporda ateşli silah değil çakmak olduğunun teyit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının suçlarını kabul ettiğini, ülkede oturma izni ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

