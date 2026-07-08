Suç listesi kabarık

KKTC'den daha önce ihraç edilerek hakkında giriş yasağı bulunan P.B. (K-35), ülkeye kanunsuz giriş yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 sıralarında Türkiye'den gemiyle Girne Turizm Limanı'na gelen P.B.'nin, hakkında yürürlükte bulunan giriş yasağına rağmen herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan P.B. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

P.B., daha önce Karşıyaka'da işlediği "şiddet tehdidi" suçundan mahkûm edilmiş ve 16 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasını tamamlamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla 27 Aralık 2024 tarihinde Girne Turizm Limanı üzerinden Türkiye'ye ihraç edilmiş ve hakkında giriş yasağı uygulanarak yasaklı göçmen ilan edilmişti.

Polis tarafından daha önce yapılan açıklamada ayrıca, Türkiye makamlarından alınan bilgilere göre P.B.'nin "tehdit", "rüşvet vermek" ve "bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık" suçlarından arandığı yönünde bilgi bulunduğu belirtilmişti.