Göğsüne sapladı

Alayköy’de çalıştığı gece kulübünde 42 yaşındaki adamı bıçakla yaralayan garson Y.A. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Olay esnasında alkollü olduğu belirtilen zanlı ise aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemede olguları aktaran polis; Alayköy yolu üzerinde faaliyet gösteren bir gece kulübünde garson olarak çalışan zanlının 7 Temmuz saat 05.00 sıralarında 90 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, gece kulübünde C.A.U. ile tartışmaya başladığını anlattı. Polis, tartışmanın büyümesi üzerine zanlının tasarrufunda bulundurduğu bıçakla C.A.U.'yu sağ göğüs ucundan iki kez yaraladığını belirtti.

Polis, olayın ardından yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, burada yapılan ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındığını kaydetti. Olayın ardından zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve hakkında yaralama suçundan soruşturma başlatıldığını belirten polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını söyledi.

Soruşturma kapsamında olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağın henüz bulunamadığını ifade eden polis, zanlının olay sırasında giydiği kıyafetlerin de arandığını açıkladı. Ayrıca olayla ilgili ifadelerine başvurulacak kişiler bulunduğunu, gece kulübüne ait güvenlik kamerası görüntülerinin temin edilerek inceleneceğini belirten polis, yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Taşkınlık yapıldığını öne sürdü

Mahkemede söz alan zanlı ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Gece kulübünde garson olarak çalıştığını kaydeden zanlı, olay sırasında odasında bulunduğunu, dışarıdan bağırma sesleri gelmesi üzerine kulübün bahçesine çıktığını söyledi. Bahçede üç kişinin taşkınlık yaptığını ve bu kişileri dışarı çıkardığını iddia eden zanlı, şahısların bir süre kiralık araçta bekledikten sonra yeniden kulübe gelerek içeri girmek istediklerini öne sürdü. Zanlı, içeri girmelerini engellemeye çalıştığı sırada şahıslardan birinin yere düştüğünü ve bu esnada yaralandığını iddia ederek bıçaklama suçlamasını reddetti.

Tarafların beyanlarını değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

