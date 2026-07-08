‘O dönem zordaydım’

Lefkoşa’da misafir olarak bulunduğu evden cep telefonu çalan, 3 yıl sonra Ercan Havalimanı’nda ülkeye giriş yaparken yakalanan O.G. (E-26) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verirken, duruşmada söz alan O.G. “Zor durumdaydım, o nedenle yaptım. Çok pişmanım” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; hırsızlık olayının 17 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa’da meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının misafir olarak bulunduğu ikametgahta C.Ö.'ye ait yaklaşık 3 bin 500 TL değerindeki X4 Poco marka cep telefonunu çaldığını belirtti.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, çalınan cep telefonunun izinin sürülebilmesi amacıyla GSM şirketine yazı yazıldığını kaydetti. Yapılan araştırma sonucunda söz konusu telefonun Ö.K. isimli şahıs tarafından kullanıldığının tespit edildiğini belirten polis, bu kişinin ifadesine başvurulduğunu söyledi.

Polis, Ö.K.'nin verdiği ifadede cep telefonunu zanlıdan 2 bin 700 TL karşılığında satın aldığını, telefonun çalıntı mal olduğunu bilmediğini beyan ettiğini aktardı. Yapılan soruşturma sonucunda bu beyanın doğrulandığını ifade eden polis, cep telefonunun emare olarak alındığını ve zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını kaydetti.

Polis, zanlının uzun süre yurt dışında bulunduğunu, 2 Temmuz tarihinde Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün ek tutukluluk emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Paraya ihtiyacım vardı

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde suçu kabul ettiğini ve "Paraya ihtiyacım olduğu için yaptım." şeklinde beyanda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, sabıkasının ve askıda herhangi bir davasının bulunmadığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise işlediği suçtan dolayı pişman olduğunu belirterek, olayın meydana geldiği dönemde maddi sıkıntı içinde bulunduğunu, bu nedenle cep telefonunu çaldığını söyledi.

Mahkeme; soruşturmanın tamamlandığını dikkate alarak zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve haftada iki gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmasına emir verdi.

