600 bin lira ceza kesildi

Gazimağusa'da bir evin bodrum katında yapılan polis aramasında gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda araç ses sistemi ve aksesuarı ele geçirildi. Eşyaların tasarrufunda bulunduğu tespit edilen 19 yaşındaki A.Ç.Ü.'ye 600 bin lira idari para cezası uygulanırken, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında Gazimağusa'da Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından bir ikametgahın bodrum katında gerçekleştirilen aramada, A.Ç.Ü.'nün tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda araç ekipmanı tespit edildi.

Aramada muhtelif araç amfileri, hoparlörler, Android multimedya cihazları, LED araç ışıkları ile araç müzik sistemleri bulunarak emare olarak alındı.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu ürünlerin gümrüğe beyan edilmediğinin belirlenmesi üzerine A.Ç.Ü.'ye 600 bin lira idari para cezası kesildi. Polis ayrıca zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.