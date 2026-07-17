Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres görev süresinin bitmesine kısa bir süre kala Kıbrıs’a ilk ziyaretini 27 Temmuz’da gerçekleştirecek. Liderlerle ayrı ayrı görüşecek olan Guterres’in üçlü görüşme çağrısı yapması ihtimal dışı sayılmıyor. Guterres’in, ziyaret öncesinde garantör ülke liderleriyle de görüşme yaparak Kıbrıs’ta çözüm konusunda cesaretlendirildiği iddia ediliyor.

Genel Sekreter Guterres’e Kıbrıs ziyaretinde BM Siyasi ve Barışı İnşa İşerinden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean- Pierre Lacroix eşlik edecek. Siyasi gözlemciler; güçlü bir kadro ile adaya gelecek olan Guterres’in Kıbrıs sorununu çözerek görevini tarihi bir başarıyla sonuçlandırmak istediğine dikkat çekiyor.

Liderlerle görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, bu ayın sonundan önce Kıbrıs'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Cyprus Mail'in güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Guterres, 27-28 Temmuz tarihlerinde, BM Barış İnşasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix eşliğinde adaya gelecek.

Ziyaret kapsamında Guterres'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la ayrı ayrı görüşmeler yapması, ayrıca iki liderin katılımıyla ortak bir toplantıya başkanlık etmesi bekleniyor. Programda iki toplumlu teknik komitelerin üyeleri ve sivil toplum temsilcileriyle temaslar da yer alıyor.

Beşli konferansa hazırlık

Politis gazetesi de Guterres'in Temmuz ayı sonunda gerçekleştirmesi beklenen Kıbrıs ziyaretine ilişkin ayrıntılar paylaştı.

Gazetenin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Guterres'in ziyareti yalnızca iki liderle temaslardan ibaret olmayacak.

Politis'e göre; ziyaretin en önemli amacı, Eylül ayında yapılması değerlendirilen olası beşli konferansın içeriğini şekillendirmek. Gazete, Guterres'in geçmişte sonuç alınamayan müzakere süreçlerinin tekrarlanmaması için bu kez "sonuç odaklı" bir konferans hedeflediğini ve iki liderle yapacağı görüşmelerde olası müzakere sürecinin takvimini de netleştirmeye çalışacağını yazdı.

Haberde, BM Genel Sekreteri'nin ikinci hedefinin ise iki toplumdaki sivil toplum örgütlerini sürece daha aktif şekilde dahil etmek olduğu kaydedildi.

Politis'in diplomatik kaynaklarına göre, Guterres'in Suriye, Ürdün ve Kıbrıs'ı kapsayan bölge turu Orta Doğu'daki güvenlik koşullarına bağlı olacak.

Haberde, özellikle İran eksenli olası ciddi bir askeri gerilim yaşanması halinde bölge turunun iptal edilebileceği öne sürüldü.

Gazete, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununun çözümünde Türkiye'nin belirleyici aktör olduğu değerlendirmesini yaptığını da ileri sürdü.

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Kimler geldi, kimler gitti

Antonio Guterres, 2010 yılından bu yana Kıbrıs'ı ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri olacak. Adayı son ziyaret eden BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon olmuş, bu ziyaret 16 yıl önce gerçekleştirilmişti.

Ban Ki-moon, dönemin liderleri Dimitris Hristofyas ile Mehmet Ali Talat arasında yürütülen çözüm müzakerelerine destek vermek amacıyla adaya gelmiş ve çözümün "ulaşılabilir" olduğunu ifade etmişti.

BM Genel Sekreterleri arasında Kıbrıs'a en fazla ziyaret gerçekleştiren isimlerden biri de Kofi Annan olmuştu.

Annan, 2002 ve 2003 yıllarında yaptığı ziyaretlerde çözüm planı üzerinde temaslarda bulunmuş, hazırladığı Annan Planı ise 2004 referandumunda Kıbrıslı Türkler tarafından kabul edilirken Rum tarafınca reddedilmişti.

Eski BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim da görev süresince 1972, 1974, 1978 ve 1979 yıllarında Kıbrıs'ı ziyaret ederek taraflar arasında yürütülen müzakerelere katkı sağlamıştı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026, 11:27