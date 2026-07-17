İkisi de çok sevindi

Güney Kıbrıs'tan herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC'ye giriş yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan RMMO askeri Evgenios Agrotis ile kız arkadaşı Myrto Economidou hakkındaki yargı süreci kısa sürede tamamlandı. "Birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal etme" suçundan Lefkoşa Askeri Mahkemesi'nde yargılanan 19 yaşındaki iki sanık, kişi başı 500 lira para cezasına çarptırıldı. Kısa sürede hazırlanan davanın görüşülmesinin ardından sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etti. Askeri Mahkeme, her iki sanığı da suçlu bularak hapis cezası yerine 500'er lira para cezası verilmesine hükmetti.

Duruşmada savunma yapan sanıkların avukatı, iki gencin kuzeye ilk kez tek başlarına geçtiklerini ve sınır geçiş prosedürleri konusunda hiçbir deneyimlerinin bulunmadığını söyledi. Avukat, Yeşilırmak Kara Giriş Kapısı'ndaki Kıbrıs Türk kontrol noktasında önlerindeki aracın hareket ettiğini gören müvekkillerinin, kendilerinin de kontrol edilmeden geçebileceklerini düşündüklerini belirtti. Sanıkların herhangi bir suç işleme kastı taşımadığını savunan avukat, olayın tamamen bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ifade ederek, geçmişte sınır kapılarında yaşanan benzer olayları da mahkemeye örnek olarak sundu.

Kasıt yok, dikkatsizlik var

Kararını açıklayan Askeri Mahkeme, sanıkların "Birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal etme" suçunu işlediklerine hükmetti. Mahkeme, söz konusu suçun ciddi nitelikte olduğunu vurgularken, ceza tayin edilirken olayın meydana geliş şeklinin de dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Mahkeme, olayın açıkça dikkatsizlik sonucu meydana geldiği kanaatine vardığını belirterek, sanıkların muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC'ye giriş yaptıktan sonra Bostancı Kara Giriş Kapısı'na kadar herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerlemelerinin de bu değerlendirmeyi desteklediğini ifade etti. Sanıkların kasıtlı hareket ettiklerine ilişkin herhangi bir bulgu bulunmadığını değerlendiren mahkeme, bu nedenle hapis cezası yerine kişi başı 500 lira para cezası verilmesini uygun buldu.

Olay nasıl yaşandı?

Evgenios Agrotis ile Myrto Economidou, 12 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.02 sıralarında, MAK 222 plakalı salon araçla Yeşilırmak Kara Giriş Kapısı'ndaki pasaport kontrol noktasında muhaceret işlemi yaptırmadan Güney Kıbrıs'tan KKTC topraklarına giriş yaptı. Böylece sanıkların, birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri tespit edildi.

İki genç, aynı gün Bostancı Kara Giriş Kapısı'ndan KKTC'den çıkış yapmaya çalıştıkları sırada tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma sırasında Evgenios Agrotis'in üzerinde, Kıbrıs Rum Ulusal Muhafız Ordusu'nda yedek subay adayı olarak görev yaptığını gösteren bir belgenin bulunduğu da açıklandı.



Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026, 09:57