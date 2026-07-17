Devamı gelecek

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç Merkezi koordinasyonunda Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt'ta gerçekleştirilen eş zamanlı göç denetimlerinde, ülkede yasal statüsü bulunmadığı tespit edilen üç kişi hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; denetimler Polis Genel Müdürlüğü ile Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt kaymakamlıklarının iş birliğinde gerçekleştirildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen uygulamalarda, belirlenen noktalarda çok sayıda kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Denetimler sırasında kontrol edilen kişilerin kimlik bilgileri incelenirken, parmak izleri ile biyometrik fotoğrafları da alınarak Göç Merkezi'nin dijital sistemine kaydedildi.

Bu sayede ülkede bulunan yabancıların yasal statülerinin doğrulanması ve kayıt altına alınması sağlandı.

Yapılan kontroller sonucunda, ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı belirlenen üç kişi tespit edildi. Söz konusu kişiler hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle mücadelede kararlı tutumun sürdürüldüğünü vurgulayarak, denetimlerin yalnızca şehir merkezleriyle sınırlı kalmayacağını, kırsal bölgeler de dahil olmak üzere ülke genelinde genişletilerek kesintisiz şekilde devam edeceğini bildirdi.