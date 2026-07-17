Büyümeden söndürüldü

İskele'ye bağlı Ergenekon köyünde yol kenarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, çok sayıda kurumun koordineli müdahalesi ve bölge halkının desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ergenekon köyü yol kenarında bulunan ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Gazimağusa İtfaiyesi, Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarına bölge halkı da destek verdi. Rüzgarın etkisiyle yayılma riski taşıyan yangına, farklı kurumlardan ekiplerin eş zamanlı müdahalesiyle kısa sürede müdahale edildi. Yoğun ve koordineli çalışmalar sonucunda alevler çevredeki ormanlık alanlara sıçramadan kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Olası yeniden alevlenmelere karşı ekiplerin bir süre bölgede tedbir amaçlı beklediği öğrenildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve zarar gören alanın büyüklüğünün tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.