Suna ERDEN

Değirmenlik Taş Ocakları mevkiinde düzenlenen Gurur Operasyonunda iki silah ve mermilerle yakalanan U.Y. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ülkeye bir iş insanına suikast düzenlemek için geldiği öğrenilen zanlı hakkında 7 gün ek süre alındı.

Mahkemede konuşan zanlı pişman olduğunu söylerken, mahkemede olgular aktarıldı.

Özel Soruşturma Şube Amirliği’nde görevli polis memuru; 23 Kasım 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının güvenlik soruşturmasında şüpheli görülmesi üzerine takibe alındığını belirtti.

Polis, canlı takip sonucu zanlının Lefkoşa’da önce araç kiraladığını, daha sonra 24 Kasım gece saat 04.00 sıralarında Değirmenlik Taş Ocakları mevkiine giderek, bir konuma bırakılmış 9 mm çapında 2 adet tabanca, 3 adet şarjör ve 9 mm çapında toplam 17 adet canlı mermiyi alırken suçüstü yakalandığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında zanlının parmak izlerinin alındığını belirten polis, ele geçirilen tabancalar üzerinde balistik inceleme yapılacağını söyledi. Silahların hangi olayda kullanılacağının araştırıldığını ifade eden polis, olayla bağlantısı bulunan başka şahıs veya şahısların olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu aktardı.

Polis, zanlının verdiği ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması, silahların balistik incelemeden geçirilmesi ve soruşturmanın geniş çaplı şekilde sürdürülebilmesi için ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme; yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.