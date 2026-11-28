Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Metropol Çarşısı’nda Black Friday indirimleri mağazalara hareketlilik getirdi. Yüzde 20’den yüzde 50’ye varan indirim kampanyalarıyla müşterilerini ağırlayan esnaf, satışlardan memnun olduklarını belirtirken, tüketicilerin indirim fırsatlarına ilgisinin arttığını söyledi. Mağazalarda kampanyalar Pazar gününe kadar devam edecek.

Ne dediler…?

Derya Alp (Derya Butik)

“Satışlar Black Friday indirimleri nedeniyle iyi gidiyor. Black Friday için mağazamızda yüzde 20-30-50 oranlarında indirimler düzenledik. Mağazamızdaki tüm ürünlere bu kampanyayı uyguladık. İyi bir ilgi vardır. İnsanlar artık her türlü indirimi seviyor yeter ki indirim olsun.”

Huri Bavik (Süvari)

“Bütün dünya Black Friday günlerini takip ediyor bizim de müşterilerimiz bu günü bekledi. Bizler de Süvari mağazaları olarak hazırlıklarımızı yapıp çok güzel kampanyalar belirledik. Mağazamızda Süvari ve Back&Bond diye iki markamız var. Süvari markasında ikinci ürüne yüzde 50, Back&Bond markasında birinci ürüne yüzde 20 ikinci ürüne yüzde 50 indirim yapıyoruz. Yılbaşı öncesi olması nedeniyle iyi bir hareketlilik vardır. Bu güne özel kampanyalarımızı Instagram sayfalarımızda ve SMS yoluyla müşterilerimize bildiriyoruz. Bir de Diyalog Medya aracılığıyla bu tür kampanyalarımıza yönelik yaptığımız röportajlarla duyuruyoruz.”

Leyla Yalçın (Zeyn)

“İşlerimiz geçen yıla göre biraz durgun gidiyor. Black Friday günlerine özel kampanyalar yaptık ve bu kampanyamız Pazar gününe kadar devam edecektir. Normal günlerde de kampanyalar yapıyoruz ancak Black Friday’e özel yeni sezon tüm ürünlerde birinci ürüne yüzde 20 ikinci ürüne yüzde 50 indirim yaptık. Tüm halkımızı bekliyoruz.”