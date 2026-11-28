Yurt dışında yaşayan 10 kişiye ön izin çıkarma vaadiyle bir şahıstan 15 bin Euro ve 106 bin 900 TL temin eden MD.T.H. (28) ve S.P.A. (28) tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Suçla bağlantılı bir kişi aranırken, zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verildi. Polis memuru; Şubat 2025 ile Temmuz 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’da sakin M.T.H. ve S.P.A.’nın, yurt dışından 10 farklı kişiye ön izin çıkaracakları gerekçesiyle Lefkoşa’da sakin İ.H.’den toplam 15 bin Euro ve 106 bin 900 TL nakit para aldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların üç farklı kişi adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait ön izin formlarını sahte olarak düzenleyerek İ.H.’ye WhatsApp üzerinden gönderdiklerini ve bu şekilde sahte resmi evrakı tedavüle sürdüklerini mahkemeye aktardı. Yapılan araştırmada, söz konusu kişiler adına herhangi bir izin başvurusu bulunmadığının tespit edildiğini kaydeden polis, zanlıların Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ve cep telefonlarının emare olarak alındığını belirtti. Zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki edebileceklerini ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.