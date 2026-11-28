Larnaka Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda, 42 yaşındaki bir kadının valizlerinde toplam 38 kilo 400 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirildi. Kadın tutuklandı.

Rum polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucuyla Mücadele Birimi (YKAN) ile Gümrük Dairesi’nin iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışından uyuşturucu getirmeye çalışan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi üzerine 26 Kasım saat 18.00 sıralarında Larnaka Havalimanı’na yurt dışından gelen 42 yaşındaki kadın, YKAN ekiplerinin yönlendirmesiyle gümrük görevlileri tarafından durdurularak kontrole alındı.

Kadının iki valizinde yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri bulunan dört naylon paket tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının yaklaşık 38 kilo 400 gram olduğu açıklandı.

Suçüstü tutuklanan 42 yaşındaki kadın, soruşturmanın yürütülebilmesi amacıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın YKAN Larnaka tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

