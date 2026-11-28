Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasında döviz transferlerinde sıkıntı yaşandığı bir dönemde, dört gün arayla toplam 430 bin ABD Doları nakitle ülkeye giriş yapan R.B. ile suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen G.B. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis, 26 Kasım 2026 tarihinde 260 bin ABD doları nakitle ülkeye giriş yapan R.B.’nin gümrük memurlarına yaptığı beyanın şüpheli görülmesi üzerine olayın polise bildirildiğini söyledi.

Ercan Havalimanı’na giden polisin, zanlıdan parayla ilgili izahat istediğini belirten polis, R.B.’nin İskele’den ev satın alacağını, ev sahibini tanımadığı için G.B.’nin kendisini karşılamaya geldiğini söylediğini aktardı.

Polis, her iki zanlının tutuklandığını, G.B.’nin ise ifadesinde R.B.’ye İskele’deki evini satacağını söylediğini belirtti.

Yapılan araştırmada R.B.’nin 22 Kasım tarihinde de 170 bin ABD dolarıyla ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının bu parayı da ev almak ve yatırım yapmak amacıyla getirdiğini, G.B.’ye verdiğini söylediğini aktardı.

Polis, G.B.’nin ise söz konusu 170 bin doları kripto hesabına yatırdığını söylediğini belirtti. Polis, hesabın gösterilmesi istendiğinde zanlının, güvenlik gerekçesiyle parayı üç günde bir farklı adreslere gönderdiğini ifade ettiğini mahkemeye aktardı.

R.B.’nin 22 Kasım tarihindeki gelişinde G.B.’nin kendisini İskele’ye götürmediğini, bunun yerine Girne’de iki ev gösterdiğini söylediğini kaydeden polis, zanlıların ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğunu belirtti.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını ve araştırılması gereken hususlar bulunduğunu ifade eden polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; R.B. ve G.B.’nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.