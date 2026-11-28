Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili 89 gündür tutuklu bulunan dokuz zanlı, üç ayı geçmemek kaydıyla tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Aileler, mahkemenin kararını alkışlarla karşıladı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde pazartesi günü başlayan ve dört gün süren teminat duruşmasının ardından karar dün açıklandı.

Yargıç Mine Gündüz Serden, şirket direktörü A.Ö., birinci kaptan M.Ö., ikinci kaptan M.N.S., birinci makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebat S.E., Q.Q., V.H. ve R.İ.’nin üç ayı geçmemek kaydıyla tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Karar öncesinde Girne Kaza Mahkemesi önünde toplanan aileler, “Adalet istiyoruz”, “Kaza değil cinayet”, “Katil Filo” ve “Kaptan katil” sloganları atarak zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç: Meselenin tüm toplumu derinden sarstığı açıktır

Kararını açıklayan Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlılara getirilen “adam öldürme” suçlamasının ömür boyu hapis cezası öngören ciddi bir suç olduğuna dikkat çekti.

Dört gün süren teminat duruşmasında çok sayıda emarenin sunulduğunu ve tanıkların dinlendiğini belirten Serden, mahkemenin bu aşamada zanlıların suçlu olup olmadıklarına değil, adam öldürme suçunun ilk nazarda oluşup oluşmadığına karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporları ve tanık ifadelerine değinen Serden, suçun ağırlığını, olayın toplumda yarattığı infiali, zanlıların kaçma ve delillere etki etme ihtimallerini değerlendirerek tutuklu yargılanmalarına karar verdi.

Aileler kararı alkışlarla karşıladı

Mahkeme önünde karar öncesinde adalet çağrısı yapan aileler, açıklanan kararı alkışlarla karşıladı.

Faciada annesi Nuray Zeytun Özbiler’i kaybeden Dilek Özbiler, aileler adına yaptığı açıklamada, bir hafta boyunca mahkemede zanlıların ihmallerini ve yalanlarını gördüklerini söyledi.

Her zaman adalete güvendiklerini belirten Özbiler, “Daha birinci adımı attık. Adalet yerini bulacak, daha yeni başladık” dedi.

Zanlıların müebbet hapis cezası alması için halkın desteğiyle mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Özbiler, yargı sürecinin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Özbiler, duruşmaları saatlerce takip eden ve ailelerin sesini duyuran basın mensuplarına da teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2026, 10:14