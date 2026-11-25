Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren iki kağıtla yakalanan 39 yaşındaki M.D., soruşturma kapsamında yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede olguları aktaran polis memuru Orhan Kaşer, 20 Kasım'da zanlının kaldığı evde yapılan aramada iki adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt bulunduğunu anımsattı. Soruşturmanın sürdüğünü ve beklenen analiz sonuçlarının bulunduğunu belirten polis, ek tutukluluk talep etti. Mahkeme; zanlı M.D.'nin 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.