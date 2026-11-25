Türkiye'de Ağustos 2026'da sahte araç kiralama sitesi üzerinden gerçekleştirilen 317 bin TL'lik dolandırıcılığın KKTC bağlantılı soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı. Aranan şahıs olarak 23 Kasım'da yakalanan S.S.M. mahkemeye çıkarılarak üç gün tutukluluk emri alındı. KKTC’de Ağustos ayında iki kişi tutuklanmıştı.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis, 5 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye'de yaşayan bir kişinin sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden araç kiralayarak 317 bin TL ödeme yaptığını, ardından dolandırıldığını belirterek polise başvurduğunu söyledi. Türkiye'de başlatılan soruşturmada müştekinin gönderdiği paranın KKTC'de iki şahıs adına aktarıldığının belirlendiğini kaydeden polis, Türkiye emniyet güçlerinin konuyla ilgili KKTC polisine bilgi verdiğini aktardı. Soruşturma kapsamında Ağustos ayında iki kişinin tutuklanarak teminata bağlandığını belirten polis, aranan şahıs olan S.S.M.'nin ise 23 Kasım'da tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda başkasına ait bir kredi kartı bulunduğunu belirten polis, kartla yapılan işlemlerin araştırılacağını ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek telefonlar bulunduğunu kaydeden polis, üç gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme; zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

