KKTC'de 2026 yılının ilk 10 ayında kadına yönelik şiddet kapsamında polise yansıyan bazı suçlarda artış yaşandı. Polis Genel Müdürlüğü verilerine göre; cinsel taciz 2025 yılına göre suçları 6'dan 25'e, özel hayatın gizliliğini ihlal suçları 9'dan 16'ya yükselirken, cinayet suçları da 2025 yılında sıfırken 2026'da 2 olarak kaydedildi. Polis Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 1 Ocak-31 Ekim 2026 dönemine ait verilerde, Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubelerine yapılan şikâyetlerin, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yasal mevzuatta suç olarak öngörülen konu başlıkları bakımından yüzde 4,78 azaldığı belirtildi. Ancak bazı ağır suç türlerinde artış dikkat çekti. Cinayet suçları 2025 yılında sıfır iken 2026 yılında 2'ye, özel hayatın gizliliğini ihlal suçları 9'dan 16'ya, cinsel taciz suçları ise 6'dan 25'e yükseldi. Diğer suç türlerinde ise düşüş kaydedildi. Vahim zarar suçları 13'ten 8'e, zorla insan kaçırma suçları 4'ten bire, cinsel saldırı suçları da 4'ten bire geriledi. Açıklamada, 2026 yılı içerisinde polise yapılan kadına yönelik şiddet konularındaki tüm şikâyet ve başvuruların değerlendirilerek soruşturulduğu ve gerekli yasal işlemlerin yapıldığı kaydedildi. Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi'nin 2018 yılında yalnızca Lefkoşa Polis Müdürlüğü bünyesinde kurulduğu, 2021 yılında ise Polis Genel Müdürlüğü ve tüm ilçe polis müdürlüklerinde faaliyete geçirildiği hatırlatıldı. Polis Genel Müdürlüğü, kadına yönelik şiddet suçlarıyla mücadelenin ilgili paydaşlarla iş birliği içerisinde ve sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti.