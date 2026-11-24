Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ara bölgede bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (BM), liderlerin acil durumlara hızlı müdahale mekanizması kurulmasına ilişkin metin üzerinde uzlaştığını ve iki ortak projeyi onayladığını açıkladı. BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde saat 15.15’te başlayan baş başa görüşme, 16.40’ta sona erdi. Birleşmiş Milletler (BM), Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'in, acil durumlara hızlı müdahale mekanizması kurulmasına ilişkin metin üzerinde anlaştığını, ayrıca iki ortak projeyi onayladığını açıkladı.

BM, liderlerin, Eğitim Teknik Komitesi'nin “EduBites” projesi ile Eğitim ve Çevre teknik komitelerinin “Green Cyprus: Voices for a Sustainable Future (Yeşil Kıbrıs: Sürdürülebilir bir Gelecek için Sesler)" ortak projesini onayladığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler, gerçekleştirilen liderler görüşmesinin tamamlanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, olumlu bir havada geçen görüşmede, liderlerin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kısa sürede bir araya gelmeye hazır olduklarını yinelediği belirtildi.

BM, güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve Kıbrıs sorununun özüne ilişkin görüşmelerini sürdüren liderlerin, son toplantıda üzerinde anlaştıkları önlemlerde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdiğini kaydetti.

Liderler, görüşmede, Akıncılar–Limya ve Kambo–Gemikonağı geçiş noktalarının açılması da dahil üzerinde anlaşılan önlemlerin hızla uygulanmasını ele alırken, yeni geçiş noktalarının açılmasına ve bekleyen diğer konulara ilişkin görüşmelerini sürdürdü.

Acil durumlarda hızlı müdahale mekanizması ve teknik komitelerin projelerine ilişkin çalışmalarda da bulunan liderler, ada genelinde dini ayinlerin düzenlenmesi için bir plan hazırlanması yönündeki mutabakatlarını teyit etti. Söz konu planın ilk aşamada altı aylık bir süreyi kapsaması ve daha sonra yenilenmesi öngörülüyor.

Hristodulidis: Üçlü görüşme çağrısı önemli

Görüşmenin ardından açıklama yapan Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile en kısa sürede üçlü görüşme gerçekleştirilmesi yönünde ortak çağrıda bulunulmasını önemli bulduğunu söyledi.

Hristodulidis, kapalı Maraş'ın doğrudan ticaret karşılığında iadesine yönelik önerinin de görüşmede ele alındığını ancak Kıbrıs Türk tarafınca reddedildiğini öne sürdü.

Hristodulidis, Athienu (Kiracıköy)-Piroi (Gaziler) ve Eğlence geçiş noktalarının açılması konusunda ise anlaşmazlıkların sürdüğünü belirtti.