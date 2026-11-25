Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a 2026’da gönderilen 7’nci tetikçi Özel Soruşturma Şube Amirliği Ekipleri ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından dün sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen “Gurur Operasyonu” sonucunda yakalandı. Değirmenlik Taş Ocakları mevkiinde suikast silahlarını bırakılan konumdan alırken yakalanan U.Y. dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 23 Kasım’da ülkeye giriş yaptığı andan itibaren takibe alındığını, Lefkoşa’da araç kiraladıktan sonra silahları almaya gidince sabaha karşı operasyonla yakalandığını açıkladı. Zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis, elde edilen bilgiler çerçevesinde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Canlı takibe alındı

Mahkemede olguları aktaran Özel Soruşturma Şube Amirliği’nde görevli polis memuru; 23 Kasım 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının güvenlik soruşturmasında şüpheli görülmesi üzerine takibe alındığını belirtti.

Polis, canlı takip sonucu zanlının Lefkoşa’da önce araç kiraladığını, daha sonra 24 Kasım gece saat 04.00 sıralarında Değirmenlik Taş Ocakları mevkiine giderek, bir konuma bırakılmış 9 mm çapında 2 adet tabanca, 3 adet şarjör ve 9 mm çapında toplam 17 adet canlı mermiyi alırken suçüstü yakalandığını açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının sorgusunda gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, silahlıların hangi olayda kullanılacağına dair geniş çaplı soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Polis memuru, zanlının ifadesinin araştırılacağını, balistik inceleme yapılacağını belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

KKTC'de 2026’da yakalanan tetikçiler

Bu arada Kuzey Kıbrıs'ta 2026 yılı içerisinde suikast hazırlığı ve silahlı saldırı iddialarıyla yürütülen soruşturmalarda 6 kişi tutuklandı.

6 Ocak 2026'da Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da bulunan bir galeriye yönelik silahlı saldırının ardından 17 yaşındaki A.K. yakalandı.

29 Ocak 2026'da A.K ve Y.K., Güney Kıbrıs üzerinden KKTC'ye geçtikleri ve silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla tutuklandıkları bildirildi. Saldırı talimatlarını Türkiye'deki kişilerden aldıkları öne sürüldü.

Şubat 2026'da Girne'de ihbar üzerine yakalanan 17 yaşındaki C.S.'nin ise Türkiye'den ağır bir suç işlemek amacıyla gönderildiği belirtildi.

29 Nisan 2026'da İskele'de düzenlenen operasyonda 23 yaşındaki M.A.H., üzerinde 9 milimetre çapında tabanca, şarjör ve beş canlı mermiyle yakalandı. Soruşturmada, zanlının 24 Nisan'da Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye geçirildiği ve suikast amacıyla adaya geldiği açıklandı.

Son olarak 31 Ekim 2026'da Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir galeriyi kurşunlamaya yönelik plan yaptığı iddiasıyla 19 yaşındaki B.G. tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2026, 00:04