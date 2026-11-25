Ömer KADİROĞLU

Girne-Değirmenlik Anayolu'nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası ölümle sonuçlandı.

Çarpışmanın ardından takla atan araçta bulunan 31 yaşındaki sürücü Hüsnü Tatarlar olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü yaralandı.

Tatarlar’ın zamansız vedası sevenlerini yasa boğdu.

Araç takla attı

Polisten verilen bilgiye göre; kaza, dün saat 17.15 sıralarında Girne-Değirmenlik Anayolu'nda meydana geldi.

İbrahim Cem Fırat yönetimindeki AB 528 U plakalı araç, Değirmenlik istikametinde seyrettiği sırada dönel kavşağa dikkatsizce dönüş yaptığı esnada aynı yönde sağ şeritte ilerleyen Hüsnü Tatarlar yönetimindeki ZL 261 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Tatarlar'ın kullandığı araç, yolu ikiye ayıran bordür taşlarına çarparak takla attı ve sol yanı üzerinde durdu.

Kazada ağır şekilde yaralanan Hüsnü Tatarlar olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü İbrahim Cem Fırat ise hafif yaralandı. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılan Fırat'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.