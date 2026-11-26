KKTC’de akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Yeni düzenlemeyle 95 ve 98 oktan benzinin litresinde

6 TL, Euro dizel ve gaz yağının litresinde ise 4 TL indirim yapıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, uluslararası piyasalarda yaşanan düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarının aşağı çekildiğini açıkladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte 95 oktan benzinin litresi 77,12 TL’den 71,12 TL’ye, 98 oktan benzinin litresi 78,12 TL’den 72,12 TL’ye geriledi.

Euro dizel ve gaz yağının litre fiyatı ise 76 TL’den 72 TL’ye düştü. İndirimli fiyatlar gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yaptığı yazılı açıklamada uluslararası piyasalardaki düşüşü vatandaşın lehine olacak şekilde en hızlı biçimde pompa fiyatlarına yansıtmak için gerekli adımların atıldığını belirtti.

Vergi ve fon yükünün de alınmadığını ifade eden Taçoy, indirimin vatandaşların yanı sıra üretici ve esnafın maliyetlerine de bir nebze olsun nefes aldıracağına inandığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2026, 09:56