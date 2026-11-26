Ömer KADİROĞLU

Girne-Değirmenlik Dağ Yolu’nda 31 yaşındaki Hüsnü Tatarlar’ın yaşamını yitirdiği kazanın ardından tutuklanan 38 yaşındaki İ.C.F., Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlının kaza sırasında ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı ortaya çıkarken, 2021 yılında Türkiye’de ölümle sonuçlanan bir kazaya sebebiyet vermesi nedeniyle 2026 yılında sonuçlanan dava kapsamında ehliyetinin bir yıl süreyle iptal edildiği de açıklandı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis çavuşu Ali Kırhan, kazanın meydana geliş şekliyle ilgili olguları aktardı.

Polis, zanlının Girne-Değirmenlik Dağ Yolu’nun yapımını sürdüren şirkette mühendis olarak görev yaptığını belirtti. Polis, zanlının ölüme sebebiyet verme, sürüş ehliyetsiz araç kullanma, sigorta kapsamaksızın araç kullanma ve dikkatsizlik sonucu kazaya sebebiyet verme suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye aktardı.

Ehliyeti bir yıl süreyle iptal edilmiş

Kırhan, zanlının 2021 yılında Mersin’de meydana gelen ve ölümle sonuçlanan kazaya sebebiyet verme suçundan yargılandığı davanın 2026 yılında sonuçlandığını, bu dava nedeniyle ehliyetinin bir yıl süreyle iptal edildiğini kaydetti.

Kırhan, zanlıdan uyuşturucu ve alkol testi için kan örnekleri alındığını, ayrıca Vektörel İnşaat bünyesinde de soruşturma başlatıldığını belirtti.

Yolun trafiğe kapalı olduğu belirtildi

Mahkemede zanlının avukatının, söz konusu yolun trafiğe açık olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan tahkikat memuru Ali Kırhan, Girne-Değirmenlik Dağ Yolu’nun salon araç ve motosiklet trafiğine kapalı olduğunu söyledi.

Türkiye ile yazışma yapılacak

Zanlının ehliyetinin iptal edilmesiyle ilgili Türkiye ile görüşmeler yapılacağını belirten polis, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve hayatını kaybeden Hüsnü Tatarlar’ın çalıştığı şirkete ait aracın Arvento araç takip sistemi kayıtlarının temin edilmesi gerektiğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının iki gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç, zanlının iki gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.