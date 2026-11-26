Ömer KADİROĞLU

Girne’de kurulan Çarşamba pazarında narın yüksek fiyatı dikkat çekti. Tezgâhlarda narın kilo fiyatı 150 liranın altına düşmezken, bir adet narın 100 liraya kadar satıldığı görüldü. Pazara alışveriş için gelen vatandaşlar karşılaştıkları fiyatlar karşısında zorlanırken, denetim yapılmasını talep etti.

Ne dediler..?

Ekrem Aktaş

“İzmir’de domatesi 20 liradan alıyorken bugün burada 80-100 lira. Devletin bu fiyatlara el atması lazım. Fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler olabiliyor.”

Ayşe Dalgakıran

“Pazara alışverişe geldiğimiz zaman fiyatları çok yüksek fiyatlı ürünleri az da olsa alıyoruz. Fiyatların denetlenmesini istiyoruz. Sadece pazar yeri değil marketlerin de fiyatları çok yüksek o nedenle yetkililerden denetimler yapmalarını istiyoruz.”

Refika Ceylangüden

“İhtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar çok yüksek. Özellikle domates salatalık gibi ürünler çok yüksek. Fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler oluyor. Beklentimiz fiyatların düşmesi ancak hiç umudumuz yoktur.”

Tugay Kaynakkan

“Pazar yerinden eksiklerimizi almaya geldik ancak fiyatların bazıları çok yüksek. Yüksek fiyatlı ürünler bütçemizi etkiliyor ve bu etki her geçen gün artıyor.”

Huriye Çayırbiçen

“Pazardan ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak önce fiyat bakmak zorundayız. Bir kilo salatalık 140 lira. Maaşlar 100 bin lira olsa da yetmiyor. Elektrik, su, telefon ve sağlık derken para kalmıyor. Yetkililerden beklentimiz çarşıyı çıkıp görsünler. Domatesin kilosu 120 lira bir kilo domates 4 tane ediyor ve tanesi 30 liraya geliyor.”

Cemal Karakın

“Pazardan ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar pahalı. Pazarda fiyatı bugün en yüksek gördüğüm ürün 150 lira ile taze fasulyedir. Bu fiyatlar bütçemizi olumsuz etkiliyor. Maaşlar artıyor ancak alım gücü düşüyor. Yetkililerden beklentimiz piyasada denetim yapmaları ve fiyatları kontrol altına almalarıdır.”

Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:

Kestane: 500 TL

Mango: 500 TL (KG)

Bamya: 300 TL

Sarı fasulye: 280 TL

Mantar: 280 TL

Kapya biber: 250 TL

Acı biber: 250 TL

Çeri domates: 250 TL

Çilek: 250 TL (200gr)

Guafa: 250 TL

İncir: 200 TL

Ayşe kadın fasulye: 200 TL

Cennet hurması: 200 TL

Kivi: 150 TL

Armut: 150 TL

Verigo: 150 TL

Üzüm: 150 TL

Erik: 150 TL

Domates: 150 TL

Taze Fasulye: 150 TL

Salatalık: 150 TL

Nar: 150 TL

Dolmalık biber: 130 TL

Muz: 120 TL

Elma: 120 TL

Börülce: 100 TL

Ayva: 100 TL

Ananas: 100 TL (adet)

Avokado: 100 TL (adet)

Limon: 100 TL

Patates: 85 TL

Havuç: 80 TL

Mandalina: 80 TL

Pancar: 80 TL

Portakal: 75 TL

Patlıcan: 75 TL

Soğan: 70 TL