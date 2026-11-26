Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili Girne Kaza Mahkemesi’nde görülen teminat duruşması üçüncü gününde devam etti. Dokuz zanlının tutukluluk durumunun ele alındığı duruşmada zanlılar dinlenmeye başlanırken, şirket direktörü A.Ö., tutuksuz yargılanması halinde kaçmayacağını belirterek 5 milyon TL teminat ödemeye hazır olduğunu söyledi. Savcı ise A.Ö.’nün serbest kalması halinde kaçabileceğini ve tanıklarla emarelere müdahale edebileceğini ileri sürdü.

Yargıç Mine Serden huzurunda görülen duruşma saat 10.45’te başladı. Duruşmada ilk olarak Savcılığın son tanığı olan Muhaceret Memuru Sivil Hizmet Görevlisi Sertan Anadol dinlendi.

Anadol, KKTC vatandaşı olmayan yedi zanlının ülkedeki yasal statülerine ilişkin şahadet verdi.

Savcı Doğa Tokay ve zanlı avukatlarının sorularını yanıtlayan Anadol, söz konusu yedi kişinin ikamet ve çalışma izinlerinin bulunmadığını, ülkede herhangi bir yasal statüye sahip olmadıklarını belirtti.

Şirket direktörü kürsüye çıktı

Savcılığın son tanığının dinlenmesinin ardından zanlılar mahkemede ifade vermeye başladı. İlk olarak şirket direktörü A.Ö. kürsüye çıktı.

Filo Denizcilik’in çalışma yöntemleri hakkında bilgi veren A.Ö., geminin en son Nisan 2026’da tersaneye çıktığını söyledi. Geminin tamiratında kullanıldığı belirtilen 400 TL’lik malzemeyle ilgili ise bilgisi olmadığını kaydetti.

Herhangi bir sabıka kaydı bulunmadığını belirten A.Ö., KKTC’de yerleşik bir hayatı, eşi, çocukları ve atölyesi olduğunu ifade etti.

Tutuklu yargılanması halinde ailesinin maddi açıdan zor durumda kalacağını söyleyen A.Ö., herhangi bir tehdit almadığını ve can güvenliği açısından bir endişesi bulunmadığını da dile getirdi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.Ö., tutuksuz yargılanması halinde ülkeden kaçmayacağını ve suçsuzluğunu kanıtlamak için mücadele edeceğini belirterek, 5 milyon TL teminat verebileceğini ve kefillerinin de bulunduğunu söyledi.

Savcıdan kaçma ve delillere müdahale iddiası

Duruşmanın devamında Savcı Doğa Tokay, A.Ö.’ye sorular yönelterek serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini veya tanık ve emarelere müdahale edebileceğini ileri sürdü. A.Ö. ise ülkeden kaçmayacağını, herhangi bir kusuru bulunması halinde bunun bedelini ödemeye hazır olduğunu ifade etti.

Tokay, A.Ö.’nün geminin kızağındaki tamirattan haberdar olduğunu iddia ederken, şirket direktörü bu iddiayı reddetti.

Savcı Tokay ayrıca, kızakta kırık olmasına rağmen geminin tersaneye götürülmesi için ödenmesi gereken 200 bin dolarlık ücretten kaçınmak amacıyla geminin tersaneye gönderilmediğini ileri sürdü. Geminin satılmasının planlanması nedeniyle tadilatının yapılmadığını da savunan Tokay, kazada şirket direktörünün sorumluluğu bulunduğunu iddia etti.

A.Ö.’nün sorgusunun tamamlanmasının ardından saat 15.00 sıralarında duruşmaya yarım saat ara verildi. Aranın ardından zanlıya kefil olan kişiler mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına bugün saat 10.30’da devam edilecek.