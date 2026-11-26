Melis GÜNEL

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 63 yıllık Kıbrıs sorununun çözümü konusunda sabırlı ama kararlı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla üçlü görüşmenin Aralık ayında gerçekleşeceğini ve bunun karara bağlandığını ifade eden Erhürman, süreci Türkiye ile istişare içinde yürüttüklerini belirtti.

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar başkanlığındaki Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerini kabul eden Erhürman, üçlü görüşmenin ilk gündem maddesinin sınır kapıları olacağını ifade etti.

Erhürman, iki yeni kapı açılmasının ardından Lefkoşa’da araçlı geçişler için Haspolat’ın açılması üzerinde durduklarını kaydetti.

Akar: Daha çok kapı, daha çok temas demektir

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar başkanlığındaki Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmede Kıbrıs sorununun çözüm süreci, güvenlik, siyasi eşitlik ve yeni geçiş kapılarının açılması konuları ele alındı.

Kabulde ilk sözü alan Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Kıbrıs sorununa ilişkin yürütülen müzakere sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, Erhürman’ın süreci sabırlı ve soğukkanlı bir şekilde yürütmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk halkı açısından güvenlik ve siyasi eşitliğin en önemli konular olduğunu vurgulayan Akar, bu iki unsurun çözüm sürecinde öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) önemine de dikkat çeken Akar, yeni geçiş kapılarının açılmasının iki toplum arasındaki temasları artıracağını belirtti.

Akar, “Daha çok kapı, daha çok temas demektir” diyerek, iki yeni geçiş kapısının açılması yönünde alınan kararın gecikmeden uygulanması ve yeni kapılarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Rum liderliğinin yeni geçiş noktalarının açılması konusunda Erhürman’a destek vermesini temenni eden Akar, BM Genel Sekreteri’nin katılımıyla yapılması gündeme gelen üçlü görüşmenin de en erken zamanda gerçekleşmesini diledi.

Akar, Erhürman’a müzakere sürecinde başarılar diledi.

Erhürman: Öncelikli gündem kapılar

Erhürman da Aralık ayında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla üçlü görüşmenin gerçekleştirileceğinin netleştiğini ifade etti. Erhürman, görüşmenin öncelikli gündeminin Haspolat ve Eğlence-Kiracıköy geçiş noktalarının açılması olacağını kaydetti.

Uzun bir aradan sonra iki yeni geçiş noktasının açılmasının gündeme geldiğini belirten Erhürman, Rum lider Nikos Hristodulidis ile yaptığı son görüşmede alınan kararların hızlı şekilde uygulanması gerektiğini dile getirdiğini aktardı. Erhürman, Hristodulidis’in de kapıların açılması için çalışmaların gecikmeden tamamlanacağını söylediğini kaydetti.

Lefkoşa’da ikinci bir araçlı geçiş noktasına ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Erhürman, bunun hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar için gerekli olduğunu ifade etti. İki yeni geçiş noktası konusunda uzlaşılmasının diğer kapı taleplerinden vazgeçildiği anlamına gelmediğini de belirtti.

Kıbrıs sorununun 63 yıldır devam ettiğine dikkat çeken Erhürman, 2017 Crans-Montana görüşmelerinin ardından sekiz yıl boyunca süreçte neredeyse hiçbir ilerleme yaşanmadığını söyledi. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm konusunda üç temel hassasiyeti bulunduğunu belirterek bunları güvenlik, siyasi eşitlik ve adanın tamamındaki zenginliklerin ortağı olma hakkı olarak sıraladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde hareket ettiklerini vurgulayan Erhürman, seçim öncesinde ortaya koydukları Kıbrıs politikasıyla bugün de aynı çizgide olduklarını belirtti. Erhürman, “Çözüm olsun da çamurdan olsun yaklaşımı Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman olmadı. Geri adım atmamız söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Sabırlı, soğukkanlı ve kararlı

Erhürman, ayrıca Diyalog Gazetesi’nin halkın haber alma hakkı açısından önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakere sürecinin sabırlı, soğukkanlı ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.