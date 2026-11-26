Lefkoşa’da çalıştığı güvenlik şirketinden işten çıkarılan 23 yaşındaki Pakistan uyruklu S.A., eski iş yerinde büyük çaplı hasara neden oldu. İş yerindeki eşyaları ateşe veren, bilgisayar ve televizyonları kıran zanlının, yakalanmamak için çevredeki güvenlik kameralarını da söktüğü ortaya çıktı. İki gün süren araştırmanın ardından yakalanan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 22 Kasım 2026 tarihinde işten çıkarılması nedeniyle C.B.’ye ait Lefkoşa’daki Tazminat Sokak’ta bulunan iş yerini hedef aldığını belirtti.

Polis, zanlının ilk olarak iş yerinin dışında bulunan üç güvenlik kamerasına zarar verdiğini, ardından pencereden içeriye girerek bir televizyon ile iki bilgisayar monitörünü sert bir cisimle kırdığını söyledi.

Polis, zanlının iş yerinde bulunan C.B.’ye ait mont ve pantolonu aldığını, iki bilgisayar kasası, çeşitli kıyafetler ve peçeleri ateşe verdiğini söyledi. Polis memuru, ofiste bulunan bir süs heykelini de kıran zanlının, olayın ardından aynı sokakta bulunan DEV-İŞ’e ait üç ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) ait iki güvenlik kamerasını da sökerek hasara uğrattığını açıkladı.

Kamera görüntüleri ele verdi

Polis, çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin incelenmesi sonucunda zanlının 24 Kasım’da Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, meseleyle ilgili birden fazla emarenin bulunduğunu ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının iki gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın devam ettiği yönünde bulgu yaparak zanlının iki gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

