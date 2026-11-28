Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yeni dönemde sağlıkta, eğitimde, bakım hizmetlerinde ve ekonomide etkin adımlar atacaklarını belirtti.

İncirli, 7 Aralık’tan sonraki dönemin çocuklar, gençler, yaşlılar ve ülkede yaşayan herkes için toplumsal barışın, toplumsal dayanışmanın ve kardeşlik bağlarının en güçlü olacağı dönem olacağını söyledi.

CTP, İskele’de miting düzenledi. Ecevit Meydanı’nda gerçekleşen büyük buluşmada, değişim ve yeni bir gelecek mesajları öne çıktı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin katılımıyla gerçekleşen mitingde, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar, bazı belediye başkanları, partililer ve yurttaşlar yeni dönem için tek yürek oldu. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada, “56 yıldır bu yolu yürüyoruz ve hiçbir güç bizi durduramayacak. Biz bu yolu yürürken eşitlik, adalet, emek, özgürlük ve barış için yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkede adaletsizlik ve eşitsizliklerin yaşandığını ancak, Kıbrıs Türk halkının bunlara karşı daha da bütünleştiğini ve ayağa kalktığını ifade eden İncirli, “Devletin görevi ayrıcalık dağıtmak değil, herkese eşit hizmet sunmaktır. Siyasi görüşü, kimliği, kökeni, inancı ya da yaşam biçimi ne olursa olsun, her yurttaşın eşit haklara sahip olduğu; kamu kaynaklarının toplumun ortak yararına kullanıldığı bir yönetim anlayışıyla bu hükümeti kuracağız” dedi.

Konuşmasında yeni dönemde sağlıkta, eğitimde, bakım hizmetlerinde ve ekonomide hayata geçirecekleri çalışmalara ilişkin politikalarını aktaran İncirli, gençlerin kendi ülkelerinde hayatlarını kurabilmeleri için gerekli olanakları sağlayacaklarını vurguladı. İncirli, dürüst bir hükümet kuracaklarını vurgulayarak, “Bizim yapacağımız en önemli hizmetlerin başında kamu yönetimini iyileştirmek, bürokrasiyi sadeleştirmek ve hızlandırmak olacaktır. Ayrıca kamu destek ve teşviklerini açık hedef, süre ve ölçülebilir sonuçlara bağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda hak ettiği yeri almasına yönelik sürdürülen mücadeleye de dikkat çeken Sıla Usar İncirli, “Biz Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşmasını istiyoruz. Biz Kıbrıs Türk gençlerinin sportif faaliyetlerle, sanatsal faaliyetlerle, ticaretle dünyayla buluşmasını istiyoruz” dedi. Kuracakları hükümetin karma evliliklerden doğan çocukların ve tüm yurttaşların haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğini vurgulayan İncirli, “Cumhurbaşkanımızla birlikte iş birliği içerisinde bu çalışmalara hız vereceğiz.” dedi. İncirli, konuşmasının sonunda 7 Aralık’tan sonraki dönemin çocuklar, gençler, yaşlılar ve ülkede yaşayan herkes için toplumsal barışın, toplumsal dayanışmanın ve kardeşlik bağlarının en güçlü olacağı dönem olacağını söyledi.

Nereli: Yepyeni bir İskele’yi birlikte inşa edeceğiz

CTP İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli ise konuşmasında, adaletin, eşitliğin, sevginin, saygının ve liyakatin esas alındığı bir yönetim anlayışının önemine vurgu yaparak, İskele’de değişimin başladığını söyledi. Bölgenin sorunlarını akılla ve ortak çabayla çözeceklerini ifade eden Nereli,

“Yepyeni bir İskele’yi birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Sarıçizmeli: Bu yolda yürümek hepimiz için bir onur

CTP Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli ise konuşmasında, seçim sürecinde yürütülen çalışmaların sandıkların açılıp sonuçların kesinleşmesine kadar kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. “Yılmak yok, dinlenmek yok, bıkmak yok” diyen Sarıçizmeli, ülkede yaşanan yolsuzluklara ve yaşananlara karşı mücadele edeceklerini belirtti.