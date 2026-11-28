İskele Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Topçuköy, Ardahan, Yarköy ve Turnalar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde yeni dönem projelerini ve hizmet anlayışını anlatan Sadıkoğlu, 6 Aralık gecesi zafer kutlaması yapacaklarını söyledi.

Köy ziyaretlerinde vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Sadıkoğlu, bugüne kadar hayata geçirilen hizmetler ile yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

İskele Belediyesi’nin merkezle birlikte 21 köye hizmet götürdüğünü belirten Sadıkoğlu, her köyün kendileri için ayrı bir değer taşıdığını ifade etti. Belediyeciliğin yalnızca proje üretmekten ibaret olmadığını kaydeden Sadıkoğlu, vatandaşların kapısını çalmanın, ihtiyaçlarını dinlemenin ve her zaman yanlarında olmanın önemine dikkat çekti.

Büyük miting 30 Kasım’da

Sadıkoğlu, seçim çalışmaları kapsamında 30 Kasım Pazartesi günü saat 17.00’de İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde büyük miting düzenleyeceklerini açıkladı.

İskele ve 21 köyden vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek mitingde, yeni dönem vizyonu, projeler ve hedefler paylaşılacak.

Seçim çalışmalarının final etkinliğinin ise 4 Aralık Cuma günü düzenlenecek büyük konvoy olacağı bildirildi.