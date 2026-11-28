UBP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Aktunç, toplu taşıma sistemini modernize etmeyi ve ulaşım hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’ni ziyaret eden Aktunç, “Seçime üç ay kala değil, dört yıl boyunca Lefkoşalıya hizmet vereceğiz” dedi.

UBP Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Lefkoşa’nın ulaşım sorunlarına ve hazırladıkları projelere ilişkin açıklamalarda bulunan Aktunç, daha çağdaş otobüs ve minibüslerin hizmet verdiği, teknolojinin etkin kullanıldığı bir toplu taşıma sistemi oluşturmak istediklerini belirtti.

Teknolojik duraklar ve cep telefonu uygulamalarıyla vatandaşların ulaşım araçlarının hangi saatte duraklardan geçeceğini takip edebileceğini kaydeden Aktunç, toplu taşımayı daha düzenli, erişilebilir ve konforlu hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

