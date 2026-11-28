Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı için düzenlenen “Şüphesiz Lefkoşa Gecesi”, yoğun katılım ve destek mesajlarıyla gerçekleştirildi. Harmancı ve Lefkoşa Ekibi’nin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçe Başkanı ve milletvekili Devrim Barçın, TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve Mehmet Harmancı konuşma yaptı. Liberal Demokrasi Hareketi temsilcileri de geceye katılarak Harmancı’ya destek verdi.

Harmancı: Ceketle değil, emekle, alın teriyle seçim kazanılır

Gecede konuşan Harmancı, farklı siyasi partilerle kurulan dayanışmanın önemine dikkat çekerek, seçimlerin emek ve alın teriyle kazanılacağını söyledi.

Lefkoşa’da eşitlik ve sosyal adalet temelinde bir yönetim anlayışı oluşturmak için çalıştıklarını belirten Harmancı, kadınların şiddetten uzak, gençlerin özgür, çocukların ise haklarına ve eğitime erişebildiği bir şehir hedeflediklerini ifade etti.

Belediyenin hayata geçirdiği projelere de değinen Harmancı, kreş, çocuk merkezi, kadınlar ve çocuklar için sığınma evi, Paylaşım Mutfağı ve Dayanışma Bakkalı gibi hizmetleri anımsattı. Lefkoşa’da güvene dayalı yönetim anlayışını sürdürmek istediklerini belirten Harmancı, seçimi kazanacaklarını söyledi.

Denktaş ve Çeler’den Harmancı’ya destek

TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş Harmancı’nın belediyeyi devraldığı koşulları ve bugüne kadar yapılan çalışmaları bildiklerini ifade ederek, bir dönem daha görev yapması gerektiğine inandıklarını söyledi. Denktaş, destek kararını parti olarak oy birliğiyle aldıklarını kaydetti.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ise 6 Aralık’ta yapılacak seçimlere işaret ederek, “Yine sonuç şüphesiz Harmancı’dır” dedi.

Harmancı’nın 2014 yılından bu yana Lefkoşa’da sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirdiğini belirten Çeler, yerel yönetim seçimlerinin ardından merkezi yönetimde de değişim hedeflediklerini ifade etti.

Gecenin sonunda TDP Belediye Meclis üyesi adayları tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı.