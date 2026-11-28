Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın görevden alınmasına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Arıklı’ya kamuoyu önünde çağrıda bulunan Üstel, görevden alınma kararını “siyasi operasyon” olarak nitelendiren Arıklı’nın, kendisine o gün iletilen gerekçeleri de kamuoyuyla paylaşması gerektiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Üstel, Arıklı’nın yaklaşık dört buçuk yıl boyunca hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığını ve bu süre içerisinde birçok projede birlikte çalıştıklarını belirtti.

30 Ağustos’ta yaşanan kazanın ardından ortaya çıkan sürece değinen Üstel, kazanın doğrudan Arıklı’nın sorumluluk alanındaki bakanlığı ilgilendirdiğini ancak Arıklı’nın krizin ikinci gününde kriz masasını terk ettiğini söyledi.

Bu tutumun kamuoyunda tepkiye neden olduğunu belirten Üstel, tepkilerin Arıklı’nın yanı sıra YDP’ye de yöneldiğini ve siyasi gerilimin derinleştiğini ifade etti.

Üstel, Arıklı’ya 3 Eylül’de görevden alırken, kararının somut gerekçelerini de bizzat anlattığını kaydetti. Arıklı’ya kamuoyu önünde çağrıda bulunan Üstel, görevden alınma kararını “siyasi operasyon” olarak nitelendiren Arıklı’nın, kendisine o gün iletilen gerekçeleri de kamuoyuyla paylaşması gerektiğini söyledi.

Üstel çifti korteje katıldı

Bu arada Üstel, UBP Güzelyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen korteje katıldı. Üstel, yürüyüşün ardından UBP Güzelyurt İlçe Binası önünde partililere seslendi. Üstel konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kuran ve yaşatma kararlılığında olan bir partinin genel başkanı ve Başbakanı olmaktan, en önemlisi de partililerle birlikte yol yürümekten gurur duyduğunu ifade etti. Üstel, UBP’nin iktidar yürüyüşünü Güzelyurt’tan başlattığını söyledi. Seçimlere çok kısa bir süre kaldığını hatırlatan Üstel, Güzelyurt’ta birlik, beraberlik ve coşku ortaya konduğunu belirterek bunun siyasi önem taşıdığını belirtti. Üstel, “Yolumuz açık, yürüyüşümüz kutlu olsun” dedi.