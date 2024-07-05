Acil çare üretilmeli

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, maliyetlerde meydana gelen artışlar yüzünden ülkemizi ziyaret eden Avrupalı turist sayısındaki azalmaya dikkat çekti. Çağıner, bu durumun özellikle 3 ve 4 yıldızlı otelleri olumsuz yönde etkilediğini belirterek yetkililere ‘acil çare’ çağrısı yaptı.

Çağıner’in sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Enflasyon ile mücadele yapılmamasının bedelini hem toplum, hem de en önemli sektör Turizm geriye dönüşü olmayacak şekilde ödüyor. Bu maliyetlerle en büyük avantajımızı, özelikle ülkemize gelen Avrupalı turisti kaybettik. Avrupalı turistin eksikliği 3/4 yıldızlı otellerimizde çok daha fazla hissediliyor. Artık tek başına ulaşım ve reklam pazarlamanın da yeterli olmayacağı duruma geldik. 2025 yılını kaybetmemek için otellerin maliyetlerini düşürmek için çok acil ama çok acil çalışma yapmamız şarttır. Tabi ki ulaşım ve reklam da olmalıdır. 2025 yılına özel Turizm fonu gerçekten turizm için kullanılmalıdır. 3/4 yıldızlı oteller için ayrıca maliyet destek paketi açıklanmalıdır. Aksi durumda yabancı turist ve operatörler bir daha gelmemek üzere ülkeyi terk edecektir. Tek başına Turizm Bakanlığı bu işin altından kalkamaz başta hükümet ve ona bağlı olan Maliye bakanlığı harekete geçmelidir.”