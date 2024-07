Güzel bir adım

Anneleri mahkum olduğundan cezaevinde kalan 0-2 yaş arasındaki çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak, içinde kitapların ve oyuncakların da olduğu renkli bir oda hazırlandı.

“İçeride Çocuk Var” adını taşıyan ve bir ilk olan projeyle Merkezi Cezaevindeki çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimine destek sağlanması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında, cezaevindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için atılacak her adımı desteklediklerini söyleyerek, böylesine hassas bir konuda duyarlılık gösteren kadın gardiyanlara özel teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, projenin cezaevindeki çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, gelişim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlandığını belirterek, "Bu proje, çocukların sadece fiziksel ihtiyaçlarını karşılamayacak aynı zamanda duygusal ve zihinsel gelişimlerine de destek olacak, çocukların daha kaliteli ve güvenli bir ortamda zaman geçirmesine imkan sunacak” dedi.

Erdoğan, bu tür projelerin devam edeceğini, cezaevindeki yaşam standartlarını daha da iyileştirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Özmanevra: Her türlü detayı düşünüldü

Projeyi hayata geçiren gardiyan Melda Yetişmiş Özmanevra, uzun yıllardır cezaevinde çalıştığını, burada her zaman çocuklar için bir projeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cezaevinde annelerinin yanında kalmak zorunda olan 0-2 yaş arasındaki çocuklar için anne-çocuk ünitesi kurulduğunu belirten Özmanevra, projeyle fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimleri desteklenen çocuklara eğitici, görsel ve sosyal faaliyetlere katılma imkanı da sağladıklarını vurguladı.

Eski cezaevinin böyle bir çalışmanın hayata geçirilmesi için uygun olmadığını ifade eden Özmanevra, “Yeni binanın fiziksel yapısı projeyi mümkün kıldı” diyerek şöyle devam etti:

“Eskiden mahkum ailelerin çocuklarına evimde baktığım zamanlar bile oldu çünkü cezaevinde oyun alanı yoktu ve oyuncaklar yasaktı. Ancak, şu an bu konuda daha esnek bir yaklaşım var. Mahkum ailelerin çocuklarına her zaman hassasiyetle yaklaştık ve bu projeyi tamamen kendi çabalarımızla gerçekleştirdik.”

Sosyal sorumluluk anlamında önemli bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Melda Yetişmiş Özmanevra, şunları da ifade etti:

“Kimse anne babasını seçemez ve bu çocuklar suçsuzken suçlu olarak dört duvar arasında doğuyor. Biz ilk önce onların dünyasını renklendirmek istedik ve duvarlara ressam Çağrı Derici'nin gönüllü olarak yaptığı renkli resimler çizildi. 0-2 yaş çocuklar için oyuncaklar ve kitaplar temin edildi. Çocuk gelişimi eğitimi almış gardiyanlarımızdan destek aldık. Ayrıca bazı gönüllü iş insanları ve bazı sivil toplum örgütleri de bizlere maddi katkı sağladı. Çocukların dış dünyaya adapte olmaları için her türlü detayı düşündük.”