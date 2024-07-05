Korku verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen olayda Akif Karanfil, ayrılmak isteyen kız arkadaşını önce yumrukladı, ardından “seni beşinci kattan atar gebertirim” diyerek tehdit etti. Genç kadın kafatasında kırık şüphesiyle tedavi altına alınırken, zanlı tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Gazimağusa’da bir apartman dairesinde, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Ç.T. ile tartıştığı sırada, genç kadının gözüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Polis, zanlının, ardından “sus, susmazsan seni beşinci kattan atar gebertirim” diyerek, kız arkadaşını tehdit ettiğini de mahkemeye aktardı.

Zanlının, dün sabah Gazimağusa Devlet Hastanesi önünde tespit edildiğini ve polislere de 99 miligram alkol tesiri altında ellerini sağa sola sallayarak uygunsuz tavırda bulunduğunu belirten Hafız, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.