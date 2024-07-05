Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse dün önce ifadeye çağrıldı, ardından tutuklandı.
“Rüşvet aldığı ve görevini kötüye kullandığı” iddiasıyla tutuklanan Köse, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılacak.
Mali Şube tarafından yürütülen soruşturmada mahkemede detaylar aktarılacak.
Mahkemeye çıkacak
Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse; polise çağrılarak ifade verdikten sonra tutuklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse dün önce ifadeye çağrıldı, ardından tutuklandı.
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YORUMLAR
Yozlaşmış bir toplum. Lânetli. Filimlerdeki gibi lânetli.