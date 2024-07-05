banner564

Mahkemeye çıkacak

Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse; polise çağrılarak ifade verdikten sonra tutuklandı

Mahkemeye çıkacak
banner598

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse dün önce ifadeye çağrıldı, ardından tutuklandı.
“Rüşvet aldığı ve görevini kötüye kullandığı” iddiasıyla tutuklanan Köse, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılacak.
Mali Şube tarafından yürütülen soruşturmada mahkemede detaylar aktarılacak.
 

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 7 dakika Önce

Yozlaşmış bir toplum. Lânetli. Filimlerdeki gibi lânetli.

SIRADAKİ HABER
Korku verdi
Korku verdi
  1. KIBRIS

banner471

banner474