Mahkemeye çıkacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse dün önce ifadeye çağrıldı, ardından tutuklandı.

“Rüşvet aldığı ve görevini kötüye kullandığı” iddiasıyla tutuklanan Köse, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılacak.

Mali Şube tarafından yürütülen soruşturmada mahkemede detaylar aktarılacak.

