Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında önceki akşam Okan Bayülgen’in, Shakespeare’in ünlü tragedyasından hareketle yazıp yönettiği “Richard’’ isimli oyun Salamis Antik Tiyatro’da ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Bayülgen’in de Richard karakterini canlandırdığı oyunda, farklı disiplinlerden sanatçılar bir araya geldi.

Oyunun sonunda Okan Bayülgen ve izleyiciler arasında karşılıklı bir de söyleşinin gerçekleştiği etkinlikte Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Bayülgen’e hediye takdim etti.

Bayülgen konuşmasında 24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali’nin Kıbrıs’ın yüz akı olduğunu vurguladı.

Bu festival ile Kıbrıs’ta güzel kültürel faaliyetlerin de olduğunun örnek bir şekilde gösterildiğini ifade eden Bayülgen bunun bir parçası olmaktan ve seyirci ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Bayülgen söyleşiler sayesinde bugün tiyatro alanlarının sosyal bir buluşma alanlarına dönüştüğünü kaydetti.





Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024, 03:05