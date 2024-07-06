Adım adım tanınmaya

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesinin yapılacağı Azerbaycan’ın Şuşa kentine gitti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) gözlemci üye olduğu TDT zirvesine katılacak olan Tatar, Füzuli Havalimanı’nda devlet başkanı statüsünde askeri törenle karşılandı.

Tatar ve beraberindeki heyet, karşılamanın ardından araçlarla Şuşa’ya geçti.

KKTC bayrağı, havalimanı ve Şuşa’nın çeşitli yerlerinde göndere çekilen zirve katılımcısı diğer ülkelerin bayraklarının arasında yer aldı.

Tatar, Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şuşa’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Tatar, görüşme sonrası Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmeyi çok olumlu ve yararlı olarak niteledi.

KKTC ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını belirten Tatar, KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatında, aile fotoğrafında yer alması, zirveye hitap etmesi ve toplantılara katılmasının fevkalade önemli olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük önem ve destek verdiğini belirten Tatar, bu desteğin zaman içinde diğer Türk devletlerine de yayılacağına inanç belirtti.

KKTC’nin dünyaya tanıtılması çabalarına verilen desteğin önemli olduğunu işaret eden Tatar, Türk birliğinin önemine dikkat çekti ve bu birliğin giderek güçleneceğini vurguladı.

Hankendi’de Tatar bir ilke imza attı

Bu arada Ersin Tatar, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yer alan Hankendi kentini ziyaret etti.

Tatar, Ermeni işgalinden kurtarılan şehri ziyaret eden ilk devlet adamı oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Hankendi, Ağdere ve Hocalı Özel Temsilcisi Elçin Yusubov eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Tatar, bölge ve tarihçesiyle ile ilgili bilgi aldı.

Devlet başkanları Şuşa'da bir araya geliyor

Öte yandan Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin devlet başkanları ve üst düzey yetkilileri, bugün Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Gayriresmi Zirve'de bir araya gelecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisi ile düzenlenmesi kararlaştırılan zirveye Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan devlet başkanları ile üst düzey yetkilileri katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılacağı zirvede, TDT gözlemci ülkeler Türkmenistan, KKTC)ve Macaristan liderleri de yer alacak.

"Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek" temalı zirvede, liderler Orta Koridor'un ve diğer ulaşım bağlarının güçlendirilmesi konusunu ve Azerbaycan'ın 11-22 Kasım'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) hazırlık işlerini müzakere edecek.

TDT projeleriyle ilgili bazı belgelerin onaylanacağı zirvede devlet başkanları Karabağ Deklarasyonu'na imza atacak.

Zirve öncesinde, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi de Şuşa'da toplanarak, zirvenin gündem maddelerine ve devlet başkanları tarafından imzalanacak belgelere son şeklini verecek.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024, 03:05