Acılı aile isyan etti

Ömer KADİROĞLU

Girne'ye bağlı Pınarbaşı köyünde 17 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen ve 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Rifat Gezici'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin davada karar bir yıl sonra açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi, 14 yıl hapislik cezası öngören suçlardan yargılanan sanık İbrahim Tımbıl'ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme; sanığın cezasını tamamlamasının ardından sürücü ehliyetine de bir yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından Rifat Gezici'nin annesi, babası ve diğer aile yakınları sinir krizi geçirerek, cezanın yetersizliğini dile getirdi. Mahkeme önünde toplanan çok sayıda mağdur aile de suçlulara ağır ceza verilmesini istedi. Trafik kazasında eşini kaybeden bir kadın, mahkeme sürecinin 3 yılda tamamlanmamasından yakınırken, yaşan mağduriyeti dile getirdi. Polis, acılı insanların tepkisini yatıştırmak için yoğun gayret sarf etti.

3 davadan da suçlu bulundu

Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan kararda salon araç sürücüsü İbrahim Tımbıl'ın başta "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçu olmak üzere aleyhine getirilen üç ayrı davadan suçlu bulunduğu açıklandı.

Kararın gerekçelerini açıklayan mahkeme heyeti, polisin elindeki teknik ve fiziki tüm imkânlara rağmen kaza mahallinde yeterli ve kapsamlı bir inceleme yapılmadığını vurguladı. Mahkeme kararında motosiklet sürücüsü Rifat Gezici'nin koruyucu kıyafet kullanmamasına da değinildi.

Kararda, sürücünün koruyucu ekipmanlarının bulunmamasının olayın sonuçları açısından değerlendirmeye alınan unsurlar arasında yer aldığı belirtilirken, bu hususun cezanın belirlenmesi sürecinde dikkate alınan faktörlerden biri olduğu kaydedildi.

Kararda, kaza yerindeki hız limitinin 50 kilometre olduğu, Gezici’nin hız sınırını aştığı ancak çarpışma anındaki hızının 100 kilometrenin altında olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

İbrahim Tımbıl'ın yargılandığı üç davadan da mahkûmiyetine karar veren mahkeme, sanığı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aile öfkeli

Kararın ardından mahkemede gerginlik yaşandı. Aile fertleri, Temmuz 2024'te yapılan yasal değişiklikle ölümlü trafik kazalarına ilişkin hapis cezalarının üst sınırının 7 yıldan 14 yıla çıkarılmasına rağmen sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

Kararın ardından Rifat Gezici'nin annesi, babası, ağabeyi ve dayısı sinir krizi geçirirken, aile yakınları da mahkeme kararına tepki gösterdi. Acılı anne, "Rifat'ımın kanı yollarda kaldı. Sizin verdiğiniz alt cezalar yüzünden insanlar yollarda rahat. İnsanlar her gün kaza yapıyor." ifadelerini kullandı. Başka bir trafik kazasında eşi Hikmet Korkmaz'ı kaybeden Songül Korkmaz da karara tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Kaza, 17 Haziran 2025 tarihinde Pınarbaşı’nda 15 Kasım Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Yönetimindeki RA 928 plakalı salon araçla doğu istikametine seyreden İbrahim Tımbıl, 25 yaşındaki Rıfat Gezici’nin kullandığı ZJ 128 plakalı motosiklete çarpmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Gezici, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.