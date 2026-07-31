Sürücü teminatla serbest 

Ömer KADİROĞLU

Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda meydana gelen ağır trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mete Faruk Borucu yoğun bakım servisinden çıkarılarak, ortopedi servisinde gözlem altına alındı.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çangar Plaza'nın park alanından anayola çıktığı sırada motosikletin önünü kapattığı iddia edilen 19 yaşındaki A.A.K., yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Zanlı "Dikkatsiz sürüş", "Ağır yaralama" ve "Yolda araçlara öncelik hakkı vermeme" suçlarından yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mahkemede soruşturmanın bilgi veren Girne Trafik Şube'de görevli Polis Memuru Berkay Tayanç, kazanın, 24 Temmuz 2026 tarihinde Girne-Alsancak Çevreyolu üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, GJ 440 plakalı salon aracın sürücüsü A.A.K.’nin, Çangar Plaza'nın park alanından dikkatsiz şekilde anayola giriş yaptığını, bu sırada çevre yolunun sol şeridinde seyreden SD 325 plakalı motosiklet sürücüsü Mete Faruk Borucu'nun önünü kapatarak, çarpışmaya neden olduğunu kaydetti. Polis, kazada ağır yaralanan Mete Faruk Borucu'nun hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındığını belirtti.

Polis, Mete Faruk Borucu'nun yoğun bakından çıktığını, tedavisinin ortopedi servisinde sürdüğünü ve Pazartesi günü bir takım ameliyata gireceğini belirtti.

Tayanç soruşturmanın tamamlandığını, zanlının turist statüsünde olduğunu belirterek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Mahkeme; davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 150 bin TL nakit, KKTC vatandaşı bir şahsın imza edeceği 750 bin TL kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.

