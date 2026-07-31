Değeri bir milyonu aştı

Suna ERDEN

Lefkoşa'da Kaçakçılık ve Mücadele Gümrük Şube Amirliği'nin aldığı ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda, gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık bir milyon 143 bin lira değerinde bir ton 116 kilo koyun kuyruk yağı, 40 kilo mercan balığı ve 20 kilo jumbo karides tespit edildi. Olayla ilgili tutuklanan V.Ç., Ş.K. ve M.O., "Gümrüksüz Mal Tasarrufu" suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Kaçakçılık ve Mücadele Gümrük Şube Amirliği tarafından alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde, Ş.K. ve M.O.'ya ait olup V.Ç.'nin kullanımındaki buzluklu kamyon araç içerisinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş 116 kilo koyun kuyruk yağı, 40 kilo mercan balığı ile 20 kilo jumbo karides tespit edildiğini ve ürünlerin araçla birlikte emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, tespit edilen kaçak ürünlerin Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından imha edildiğini, zanlıların tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini, zanlılardan ifade alınacağını ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğunu belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.