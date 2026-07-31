El birliğiyle söndürüldü

Girne’ye bağlı Ozanköy'de ormanlık alanda, Gazimağısa’ya bağlı Serdarlı'da tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın bölgelerine İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, söndürme çalışmalarına Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Serdarlı-Geçitkale Belediyesi, Girne Belediyesi ekipleri ile askeri personel de destek verdi. Bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına katılarak ekiplere yardımcı oldu.

Kurumlar arasında sağlanan koordinasyon ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde her iki yangın da büyümeden kontrol altına alındı. Ardından yürütülen soğutma çalışmalarıyla yangınlar tamamen söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Serdarlı–Ergenekon köyleri arasında bulunan çöplük alanda 30 Temmuz saat 00.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazilerine sirayet etmesi sonucu, yaklaşık 400 dönümlük kıraç alan, 10 dönüm anız ve 10 adet kare balya yandı.

Yangın; polis itfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Orman Dairesi ekipleri, belediye, askeri personel ile bölge halkının müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ağaçlar zarar gördü

Aynı gün saat 07.00 sıralarında ise Ozanköy'de ormanlık alanda ikinci bir yangın meydana geldi.

Ozanköy’de bir arazi ve dere yatağı içerisinde çıkan yangında bazı ağaçlar zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Küçükkuyu Sokak üzerinde bulunan arazi ve dere yatağı içerisinde saat 07.00 sıralarında, henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkının müdahalesi ile kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu, yaklaşık 3 dönümlük arazi içerisinde bulunan 9 adet servi, 9 adet zeytin, 41 adet okaliptüs ve 2 adet hurma ağacı zarar gördü. Yangının bir evin avlusuna sirayet etmesi sonucu ise bahçe içerisinde bulunan yaklaşık 2 ton odun kısmen yandı.

Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.