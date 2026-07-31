Satışa hazırdı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Lefkoşa'da gerçekleştirilen "Okaliptus Operasyonu" kapsamında, toplam 600 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü (bonzai) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekiplerinin uyuşturucu madde tasarrufu ve ticaretine yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında yapılan aramalarda, satışa hazır olduğu değerlendirilen toplam 600 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulundu.

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi zanlı olarak tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026, 03:28