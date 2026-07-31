‘Şeytanca’ işler

Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yardım amaçlı kıyafetlerin bulunduğu metal dolabın altına gizlenmiş yaklaşık 10 gram kokain ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak tutuklanan C.Z.(E-23), H.L.(E-47) ve H.B.A.(E-48)"uyuşturucu madde ithal, alma ve tasarruf" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılırken, haklarında bir gün ek süre alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.55 sıralarında Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde bulunan yardım amaçlı kıyafetlerin bırakıldığı metal dolabın çevresinde şüpheli hareketler tespit edilmesi üzerine bölgeye gidildiğini söyledi.

Polis, yapılan kontrolde metal dolabın altına gizlenmiş şeffaf naylon içerisinde kâğıda sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru; bunun üzerine bölgede pusu görevine başlandığını, saat 21.15 sıralarında zanlıların bir araçla olay yerine geldiğini anlattı.

Aracın metal dolabın yaklaşık 5 metre ilerisinde durduğunu ifade eden polis, arka koltukta bulunan C.A.’nın dolabın altındaki uyuşturucu maddeyi almaya çalıştığı sırada görevli ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek tutuklandığını söyledi. Polis, araçta bulunan H.B.A. ile H.L.'nin de aynı operasyon kapsamında tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru; yürütülen soruşturmada H.B.A. ile H.L.'nin ortaklaşa 40 bin 500 lira temin ederek C.Z. aracılığıyla Güney Kıbrıs'tan kokain satın almaya karar verdiklerinin belirlendiğini ifade etti. Polis, C.Z.'nin ise bir kişiyle irtibata geçerek söz konusu uyuşturucu maddeyi temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru; üç zanlının da işledikleri suçları kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, ele geçirilen maddenin tür ve saflık derecesinin belirlenmesi amacıyla Devlet Kimya Laboratuvarı'na gönderileceğini, muhafazada kullanılan naylon poşetler üzerinde parmak izi incelemesi yapılması için PGM Kriminalistik Şube'ye sevk edileceğini ifade etti. Ayrıca olayla bağlantılı aranan bir şahıs bulunduğunu belirten polis, zanlıların bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

