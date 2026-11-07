Ada’da yan yana iki devlet

KKTC’ye günübirlik ziyaret gerçekleştiren Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Temaslarının ardından açıklama yapan Dişileri Bakanı Fidan, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün Ada’daki iki devletin yan yana var olması olduğunu söyledi.

Fidan, uluslararası toplumun Kıbrıslı Türklerin haklı beklentilerini ve Ada’daki mevcut gerçekleri dikkate alması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya devam edeceğini ifade eden Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda KKTC ile dayanışmayı her alanda güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyaret son derece verimli geçti

Fidan, KKTC’de gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün Ada’daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğini belirtti.

Fidan, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştüklerini, ikili ilişkileri ve Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Ziyaretini “son derece verimli bir çalışma ziyareti” olarak nitelendiren Fidan, Kıbrıs Türk halkının güvenliği, kalkınması ve refahının Türkiye için her zaman öncelik olduğunu vurguladı.

“Desteğimizi sürdürüyoruz”

Türkiye’nin Anavatan ve Garantör Devlet sıfatıyla Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini özgür, güvenli ve müreffeh bir şekilde inşa etmesine yönelik desteğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ada’daki iki devletin yan yana var olmasının en gerçekçi çözüm olduğuna inandıklarını belirten Fidan, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olarak nitelendirdiği egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin adil ve kalıcı bir çözümün öncelikli şartı olduğunu söyledi.

Uluslararası topluma çağrı

Uluslararası toplumun, Kıbrıslı Türklerin haklı beklentilerini ve Ada’daki mevcut gerçekleri dikkate alması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Fidan, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya devam edeceğini kaydetti.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, KKTC ile dayanışmayı her alanda güçlendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Açıklamasının sonunda Kıbrıslı Türklerin gösterdiği misafirperverlik için teşekkür eden Fidan, 15 Kasım’da kutlanacak KKTC’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü de şimdiden kutladı.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026, 10:13