Ekonomiye katkı sağlar

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek işletmelerin durumu, yatırımcıların talepleri ve altyapı sorunları hakkında incelemelerde bulundu. Taçoy, bölgenin üretim, ihracat ve transit ticaret merkezi haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Serbest Bölge’de faaliyet gösteren işletmelerin durumu, yatırımcıların beklentileri ve altyapı çalışmaları ele alındı.

Bölgenin KKTC ekonomisi açısından önemine dikkat çeken Taçoy, Gazimağusa Serbest Bölgesi’nin yalnızca bir depolama alanı olmadığını belirterek, üretim, ihracat ve transit ticaretin merkezi olması gerektiğini ifade etti.

Taçoy, “KKTC'nin sınırlı iç pazarını aşmasının yolu buradan geçiyor” dedi.



Altyapı için proje hazırlanacak

Yatırımcıların karşılaştığı bürokratik engellere ve altyapı sorunlarına da değinen Taçoy, bölgenin mevcut kapasitesinin artırılması ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla proje çalışması yapılacağını açıkladı.

Elektrik, yol, su ve gümrük süreçlerinde yaşanan sorunların çözülmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Taçoy, “Yatırımcının önünü bürokrasiyle tıkamayacağız, güçlü altyapıyla açacağız” ifadelerini kullandı.

Mevcut altyapının güçlendirilerek bölgenin kapasitesinin artırılacağını kaydeden Taçoy, üretimi destekleyen ve hızlı karar alan bir yönetim anlayışını benimsediklerini söyledi.

Personelin taleplerini dinledi

Ziyaret kapsamında bölgede görev yapan kamu personeliyle de bir araya gelen Taçoy, çalışanların çalışma koşulları, karşılaştıkları sorunlar ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Personelin motivasyonunun hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini belirten Taçoy, iletilen sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Taçoy, ziyaretinin sonunda bölgede faaliyet gösteren iş insanlarına ve görev yapan kamu personeline teşekkür etti.

