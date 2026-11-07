Sağlıkta yeni dönem

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde Geçitkale-Serdarlı ve Pile’de vatandaşlarla bir araya geldi. Serdarlı’da belediye başkan adayı Salih Ruso ve ekibinin tanıtımı yapılırken, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli sağlık, ekonomi ve kamu yönetimine ilişkin hedeflerini açıkladı. CTP lideri İncirli, yılda altı doktor muayenesinin ücretsiz karşılanacağını belirtti.

Pile ziyaretinde ise bölge halkının sınır kapısı, ulaşım ve eğitim alanındaki sorunları gündeme taşındı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve partililerin katılımıyla Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso ve ekibinin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 6 Aralık’tan sonra yeni bir dönemin başlayacağını belirtti. CTP’nin iktidara gelmesiyle kamu yönetiminde yaşanan sorunların giderilmesi ve yurttaşların devlete yeniden güven duymasının sağlanması için çalışacaklarını ifade eden İncirli, devlet dairelerindeki işlemlerin sadeleştirileceğini ve hızlandırılacağını kaydetti.

Yurttaşların kamu hizmetlerinden yararlanmak için aracı bulmak zorunda kalmayacağını belirten İncirli, yolsuzlukla mücadele kapsamında bağımsız bir Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kuracaklarını açıkladı.

Sağlıkta eşitlik, ekonomide ucuzlama hedefi

Yeni dönemde sağlık hizmetlerinin öncelikli alanlardan biri olacağını vurgulayan İncirli, bölgesel ve ekonomik eşitsizliklerin ortadan kaldırılacağını söyledi.

Genel sağlık sigortası kapsamında her yurttaşın yılda altı doktor muayenesinden ücretsiz yararlanacağını belirten İncirli, herkesin istediği doktora, sağlık merkezine ve hastaneye başvurabileceğini ifade etti.

Pahalılıkla mücadele edilecek

Hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında KDV’lerin sıfırlanacağını, raf fiyatlarının denetleneceğini ve KDV iadesi uygulamasının hayata geçirileceğini belirten İncirli, eğitimde planlı şekilde tam gün eğitime geçileceğini de açıkladı.

Yaşlı, engelli ve çocuk bakım hizmetlerinin geliştirilmesiyle ailelerin ekonomik yükünün hafifletileceğini ifade eden İncirli, gençlerin ülkelerine geri dönmelerini sağlayacak barınma ve istihdam politikalarının da öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

İncirli, “Hiç kimsenin kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyeceği, devletin bütün kurumlarıyla yurttaşlarına kol kanat geleceği bir yeni dönem olacak” dedi.

Ruso: 16 yerleşim yerine eşit hizmet götüreceğiz

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso da bölgenin sorunlarını yakından bildiğini ve daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu belirtti.

Ruso, “16 yerleşimimizin hiçbirinde tek bir insan bile ‘Bizi unuttular’ diye düşünmeyecek” ifadelerini kullanarak, bölgenin geleceğini ortak akıl ve dayanışmayla inşa edeceklerini söyledi.

CTP heyeti Pile halkının sorunlarını dinledi

CTP’nin seçim çalışmaları kapsamında bir diğer durağı ise Pile oldu. CTP Mağusa İlçesi’ne bağlı milletvekilleri, adaylar ve partililerden oluşan heyet, Pile Türk Kahvesi’nde bölge halkıyla bir araya geldi.

Toplantıda Pile halkının yaşadığı sorunlar, özellikle Beyarmudu Sınır Kapısı’nda karşılaşılan sıkıntılar ile ulaşım ve eğitim alanındaki eksiklikler ele alındı.

Köy sakinleri, yaşadıkları sorunların uzun süredir çözüme kavuşturulmadığını belirterek kendilerini unutulmuş hissettiklerini dile getirdi.

CTP heyeti ise hükümete gelmeleri halinde parti programı çerçevesinde Pile halkının sorunlarının çözümü için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.